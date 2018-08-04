ОАО "Азерэнержи" предотвратило сбой в подаче электроэнергии (ФОТО) (версия 2)

4 августа 2018 13:20 (UTC+04:00)

Добавлены подробности: первая версия в 13:06

БАКУ /Trend/ - В ночь с третьего на четвертое августа в селе Гараязы Гекчайского района, на территории которого расположена одна из частей охранной зоны линий электропередачи Абшерон и Абшерон-2, произошел пожар. Линии играют важную роль в обеспечении безопасного функционирования энергосистемы, сообщает в субботу ОАО «Азерэнержи».

Отмечается, что перебоев в энергоснабжении удалось избежать благодаря оперативным действиям Центрального диспетчерского центра ОАО.

Тем не менее, подчеркивается в сообщении, подобные происшествия наносят ущерб энергетической инфраструктуре, нарушают устойчивость системы, приводят к нежелательным последствиям.

В связи с этим ОАО «Азерэнержи» обращается к гражданам с просьбой быть более внимательными, а также проявить гражданскую позицию, принимая непосредственное участие в охране объектов энергетической инфраструктуры.

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