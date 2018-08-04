В одном из районов Баку приостановлена незаконная работа пунктов по забою животных (ФОТО)

4 августа 2018 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана совместно с местными органами исполнительно власти провело мониторинг с целью пресечения деятельности пунктов по забою животных, которые не соответствуют требованиям продовольственной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, говорится в субботу в сообщении агентства.

В связи с исполнением распоряжении Президента Азербайджана «О регулировании деятельности по забою животных» Агентство продбезопасности потребовало от лиц, занимающихся забоем животных в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным и гигиеническим нормам, приостановить свою незаконную деятельность.

В результате проведенных мероприятий было сделано строгое предупреждение владельцам около 20 незаконных пунктов по забою животных, действующих в Гарадагском районе Баку. Представители органов исполнительной власти снесли оборудование по забою животных, которое не соответствовало требованиям продовольственной безопасности.

Агентство сообщает, что мониторинг по устранению такого рода деятельность будет продолжен и будут осуществлены мероприятия в порядке, установленном законом.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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