Гран-при Азербайджана признан лучшим этапом Формулы 1 в 2018 г.

4 августа 2018 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам опроса, проведенного на официальной странице Формулы 1 в Twitter, Гран-при Азербайджана признан лучшим этапом Формулы 1 в 2018 году.

Из общего количества участников 62 процента проголосовали за Гран-при Азербайджана. Гран-при Великобритании занял второе место с 38 процентами голосов.

Отметим, что 27-29 апреля этого года в Баку прошли гонки Гран-при Азербайджана Формулы 1. В рамках Гран-при были проведены и соревнования Формулы 2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство боролись команды, каждая из которых была представлена двумя пилотами, составляла чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составлял 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также были установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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