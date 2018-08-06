В Азербайджане лица за поджог посевных площадей будут штрафоваться - министерство

6 августа 2018 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане у производителей сельскохозяйственной продукции ложное представление об остатках растений, считается, что они являются непригодными, неэффективными и даже вредными. Сжигание соломы и других растительных остатков - это не только серьезное нарушение закона, но и пустая трата денег. Это в прямом смысле означает уничтожение необходимых полезных для питания и развития растения веществ.

Об этом в понедельник сказал Trend директор научно-исследовательского института земледелия министерства сельского хозяйства Джаваншир Талаи.

По его словам, при поджоге соломы сгорают все органические соединения и в форме газа теряются органогенные элементы (C, O, H, N), необходимые для будущего роста и развития растений.

«А это, в свою очередь, негативно влияет на плодородие земли. В одном грамме земли могут находиться 2000-20000 клеток азотобактерий. Ежегодно в среднем 20-40 килограммов азота на каждом гектаре усваивается свободноживущими бактериями, 200 килограммов азота усваивается симбиотическими бактериями. В результате сжигания соломы ухудшается жизнеспособность почвы, уничтожаются полезные микроорганизмы, сформированные за миллионы лет. Для их восстановления потребуются дополнительные ресурсы», - отметил Талаи.

Директор института сказал, что поджог участков после сбора урожая зерна снижает на 20-30 процентов урожайность растений, которые будут выращиваться на этом участке в следующем году.

Талаи добавил, что в результате проведенных анализов было установлено, что в одной тонне соломы пшеницы содержатся питательные вещества стоимостью от 12 до 35 манатов.

«Поджог соломы приводит к уничтожению не только питательных веществ, но и уничтожению биоценоза почвы», - сказал директор института.

По его словам, фермеры, поджигающие посевные площади, несут административную ответственность за эти действия.

«Согласно изменению в статью девять закона «О плодородии земель», поджог мест посевов запрещен. Цель этого закона - охрана плодородия участков земли, пригодных к посевам, предотвращение ущерба экологии, повышение занятости в сельском хозяйстве», - отметил Талаи.

Директор добавил, что за поджог посевных земель физические лица будут оштрафованы на сумму от 400 до 600 манатов, должностные лица - от 1500 до 2000 манатов, юридические лица – от 5000 до 6000 манатов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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