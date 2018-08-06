Дорожная полиция Азербайджана о необходимости огнетушителей в автомобилях

6 августа 2018 20:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям и владельцам транспортных средств в связи с наличием в автомобиле необходимых устройств безопасности.

«Анализ, проведенный в связи с пожарами, возникшими в результате ДТП, а также в связи с техническими неполадками в автомобилях, показывает, что в момент происшествия в автомобиле не было огнетушителей или срок их годности истек. Это привело к гибели людей, оставшихся внутри автомобиля, к тяжелым телесным повреждениям, в лучшем случае - к полному уничтожению имущества отдельных лиц, а также нанесло им крупный финансовый ущерб», - говорится в обращении.

Главное управление дорожной полиции просит водителей и владельцев автомобилей обеспечить наличие в исправном состоянии необходимых устройств, а также всегда следить за сроком годности огнетушителей.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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