Автомагистраль Баку-Шамахы-Евлах будет четырехполосной (ФОТО/ВИДЕО)

6 августа 2018 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стартовала реализация проекта, согласно которому 16-километровый участок (101-117 километры) автотрассы Баку-Шамахы-Евлах будет расширен до четырех полос (в данный момент участок двухполосный), говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном в понедельник.

Работы по реконструкции планируется завершить до 2020 года.

Проезжая часть дороги будет расширена вдвое - от 7,5 до 15 метров.

На этом участке магистрали также планируется построить два трехпролетных автомобильных моста – на 104,5 километре через реку Пирсаатчай протяженностью 107,2 метра и на 107 километре через реку Аджыдере протяженностью 62, 2 метра.

Строительство моста через реку Пирсаатчай уже началось, завершены работы по бетонированию опор моста.

Кроме того, на участках 106-107 и 108-109 километры данной автомагистрали имеются оползневые участки. Поэтому сюда будет завезен специальный грунт, вбиты железобетонные сваи, построены монолитные бетонные подпорные стены, а также дренажные каналы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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