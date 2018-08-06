Азербайджанские танкисты вышли в полуфинал конкурса «Танковый биатлон-2018» (ФОТО)

6 августа 2018 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские танкисты вышли в полуфинал конкурса «Танковый биатлон-2018», говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник.

Проведена жеребьевка полуфинального этапа конкурса «Танковый биатлон-2018», который проходит в рамках соревнований «Армейские международные игры-2018».

По итогам жеребьевки, в полуфинале азербайджанские танкисты будут состязаться с танкистами Китая, Ирана и Кыргызстана.

Напомним, что 28 июля в рамках соревнований «Армейские международные игры-2018» стартовал конкурс «Танковый биатлон». В этом году в конкурсе «Танковый биатлон» принимают участие экипажи из 23 стран.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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