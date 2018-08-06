БАКУ /Trend/ - В Баку изменена схема движения автобусов маршрута № 71 (ст. метро «Проспект Азадлыг» - центр транспортного обмена «Кероглу»), говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в понедельник.

Схема движения изменена в связи с тем, что закрывается на ремонт станция «Бакмил» Бакинского метрополитена и необходимо обеспечить транспортом работников метрополитена и проживающего поблизости станции населения.

Автобусы будут следовать по проспекту Зии Буниятова, улице Алескера Гаибова и вновь выезжать на проспект Зии Буниятова.

Изменение будет действовать до завершения ремонтных работ.

За этот период для пассажироперевозок с улицы А. Гаибова по маршруту № 71 будет выделено четыре транспортных средства.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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