В Баку изменена схема движения автобусов маршрута № 71

6 августа 2018 20:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку изменена схема движения автобусов маршрута № 71 (ст. метро «Проспект Азадлыг» - центр транспортного обмена «Кероглу»), говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в понедельник.

Схема движения изменена в связи с тем, что закрывается на ремонт станция «Бакмил» Бакинского метрополитена и необходимо обеспечить транспортом работников метрополитена и проживающего поблизости станции населения.

Автобусы будут следовать по проспекту Зии Буниятова, улице Алескера Гаибова и вновь выезжать на проспект Зии Буниятова.

Изменение будет действовать до завершения ремонтных работ.

За этот период для пассажироперевозок с улицы А. Гаибова по маршруту № 71 будет выделено четыре транспортных средства.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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