Началась выплата компенсаций владельцам домов в Ясамальском районе Баку

7 августа 2018 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи со строительством новой дороги в Ясамальском районе Баку начался снос 75 домов, сообщили во вторник Trend в пресс-службе Госагентства автомобильных дорог.

«Здесь будет построена отвечающая современным стандартам четырехполосная дорога, которая соединит улицу Шарифзаде с Бакинской окружной кольцевой дорогой. Компенсации владельцам домов, попавших под снос, уже выдаются. Жильцы уже выехали, и снос начался», - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в агентстве, дорога строится вблизи Ясамальского рынка, то есть рядом со Службой ASAN.

«Протяженность дороги будет 1300 метров, по обе стороны будут построены пешеходные тротуары, установлена современная система освещения», - сказали в агентстве.

Что касается размера компенсации, то она выплачивается в зависимости от территории расположения квартиры. «За каждый квадратный метр семьям выплачивается до 1200 манатов компенсации. На территории также расположены объекты различного назначения. Вне зависимости от того, законные или незаконные это дома или объекты, компенсация будет выплачиваться всем владельцам домов и объектов. Некоторым компенсации уже выдаются. Компенсация выдается за любое недвижимое имущество, попавшее под снос», - сказали в агентстве.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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