Команда ВМС Азербайджана заняла второе место в состязании в рамках «Кубка моря-2018» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ходе новой соревновательной недели конкурса «Кубок моря-2018» военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана во время состязаний по «Борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке» выполнили эпизод по «Использованию спасательных средств», говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном во вторник.

По решению международной судейской коллегии, на этом этапе российская команда заняла первое место. Команда ВМС Азербайджана заняла второе, команда Ирана – третье, команда Казахстана – четвертое место.

По общим итогам соревнований, в настоящее время команда ВМС Азербайджана находится на втором месте.

На очередном этапе конкурса «Кубок моря-2018» будет выполнен эпизод «Артиллерийская стрельба по плавающей мине».

(Текст: Кямаля Сеидова)

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