На сегодняшний футбольный матч «Карабах»-«БАТЭ» уже проданы 23 тыс. билетов

7 августа 2018 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний матч футбольных команд «Карабах» - «БАТЭ», который состоится в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, проданы 23 тысячи билетов. Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы клуба «Карабах» Нурлан Ибрагимов.

"Реализация билетов в кассах продолжается", - сказал он.

Напомним, что сегодня в 21:00 на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку азербайджанская команда «Карабах» будет принимать белорусскую «БАТЭ».

Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова вмещает 31 200 болельщиков.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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