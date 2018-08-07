В Баку за летний период более 100 человек получили солнечный удар

БАКУ /Trend/ - С начала летнего сезона по сегодняшний день на Станцию скорой и неотложной медицинской помощи Баку в связи с укусом змей поступило 27 обращений. Все пациенты после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы. 102 человека получили солнечный удар, 65 - госпитализированы, также поступило 59 обращений в связи с утоплением в воде, 18 человек госпитализированы.

Эта статистика была обнародована Станцией скорой и неотложной медпомощи.

В сообщении также отмечается, что за последнюю неделю на станцию в общей сложности поступило 13763 обращения. 1337 человек размещены в больницах. 1704 вызова были связаны с детьми, в результате 225 детей были размещены в больницах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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