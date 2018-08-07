Изменена работа светофоров на автодороге Сабунчи-Забрат в Баку

7 августа 2018 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку на дороге Сабунчи-Забрат продолжаются работы по улучшению условий для движения транспорта, в рамках которых и с учетом обращений граждан изменена работа светофоров, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном во вторник.

Отныне на этой дороге зеленый свет светофора будет гореть дольше.

Принятое решение нацелено на устранение плотности транспортного потока в часы пик, удобное и беспрепятственное движение транспортных средств.

Отметим, что БТА проводит комплексные меры для повышения безопасности пешеходов на дороге Сабунчи-Забрат.

Ранее во избежание пробок и повышения безопасности пешеходов были перенесены автобусные остановки на пересечении этой дороги с проспектом Гейдара Алиева .

(Текст: Кямаля Сеидова)

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