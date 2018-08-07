В Азербайджане 15 августа начнется прием документов в подготовительные группы школ

7 августа 2018 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 15 августа начинается прием документов в подготовительные группы общеобразовательных школ Азербайджана, говорится в сообщении министерства образования, распространенном во вторник.

В Баку, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Нафталане и Абшеронском, Евлахском, Самухском районах прием документов в подготовительные группы будет осуществляться на сайте https://mektebeqebul.edu.az/az/

Документы, которые необходимо представить: оригинал и копия документа, подтверждающие личность ребенка (в случае отсутствия удостоверения личности ребенка - свидетельство о рождении), обменная карта ребенка (справка о здоровье – форма 26U), две цветные фотографии размером 3х4 и заявление на имя директора школы родителя (законного представителя), распечатанное в «личном кабинете» на сайте www.mektebeqebul.edu.az

Прием документов продлится до конца сентября.

Подготовительные группы организуются во всех городах и районах страны в школах с соответствующей материально-технической базой и кадровым потенциалом. В подготовительные группы, созданные при общеобразовательных школах, принимаются дети, которым в текущем году исполнилось пять лет. Обучение в подготовительных группах осуществляется за государственный счет. В ряде учебных заведений по разрешению министерства образования обучение в группах может быть платным. Занятия проходят четыре дня в неделю, в течение дня в группах проводятся три занятия, таким образом всего 12 занятий в неделю. Продолжительность каждого занятия - 30 минут, перемены между занятиями - 10 минут. Учебный год в подготовительных группах при государственных общеобразовательных школах делится на два полугодия. Занятия начинаются 1 октября и завершаются 31 мая.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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