В Баку начнутся рейды в связи с объектами общепита и домами торжеств

8 августа 2018 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в различных районах Баку начнутся совместные рейды сотрудников исполнительной власти г. Баку и министерства экологии и природных ресурсов. Об этом было сказано на расширенном совещании, проведенном по инициативе ИВ Баку и минэкологии и природных ресурсов в ИВ Низаминского района Баку.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ИВ Низаминского района, распространенном в среду, будут приняты меры, согласно требованиям законодательства, в связи с объектами общепита и домами торжеств, создающими неудобства для жителей.

Согласно поступившей информации, увеличилось число случаев загрязнения атмосферы объектами общепита, ресторанами, кафе, домами торжеств, функционирующими в различных районах столицы, нанесения ущерба окружающей среде в местах их расположения, в частности, в местах массового отдыха жителей, что приводит к справедливому недовольству граждан.

На совещании было отмечено, что указанные объекты загрязняют атмосферу, в ряде мест уничтожаются зеленые насаждения, производится вырубка деревьев. В местах функционирования объектов, в частности, в субботу и воскресенье, распространяется дым, что создает дискомфорт для граждан, приводя к их многочисленным жалобам и обращениям. Для устранения этих факторов было предложено установить на объектах общепита соответствующие очистные сооружения.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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