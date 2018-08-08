Завтра в Баку ожидается сильный ветер

8 августа 2018 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, сильный северо-западный ветер, временами будет пасмурно, утром и вечером в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 23-25, днем - 28-33 градуса тепла, в Баку ночью - 23-25, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 25-26 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов тепла. В связи с усилением северо-западного ветра погодные условия на пляжах будут неблагоприятными.

В районах Азербайджана завтра местами грозовые дожди, в северных и западных районах прогнозируются ливни, град. Западный ветер местами будет усиливаться. Ночью - 20-25, днем - 31-36, в горах ночью - 12-17, днем - 18-23 градуса тепла.

В реках повысится уровень воды, на некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные наводнения и сели.

В Баку и на Абшеронском полуострове с 9 по 12 августа прогнозируется усиление северо-западного ветра.

С сегодняшнего вечера в регионах страны, начиная с северных и западных районов, установится нестабильная погода, местами ожидаются грозовые дожди. В отдельных местах возможны ливни, град. Западный ветер временами будет усиливаться. В реках возможен подъем уровня воды, на некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа - кратковременные наводнения и сели. Температура воздуха снизится на 3-5 градусов. Нестабильная погода сохранится до вечера субботы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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