В Азербайджане с начала года в ДТП погибло более 310 человек

8 августа 2018 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За январь-июнь этого года на автодорогах Азербайджана произошло 806 дорожно-транспортных происшествий, что на пять процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом в среду сообщает Государственный комитет по статистике.

Число пострадавших в результате ДТП уменьшилось на 6,4 процента, составив 1074 человека, 311 из которых погибли, а 763 человека получили травмы различной степени.

39,5 процента ДТП произошло днем, 38,7 процента – ночью, 21,8 процента - в сумерках, 30,1 процента – в выходные дни.

91,2 процента ДТП произошло в населенных пунктах, в результате число погибших в них увеличилось на 12,1 процента, составив 250 человек, а число пострадавших уменьшилось на 6,5 процента, составив 728 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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