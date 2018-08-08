БАКУ /Trend/ - Азербайджанская газета Azernews начала издаваться в США.

Кроме того, уже неделя как газета Azernews печатается в Канаде, Китае, Великобритании, Чехии, России, Казахстане и других крупных странах. Это еще один вклад газеты в доведение до мирового сообщества реалий Азербайджана.

Отметим, что ранее газета Azernews и авторитетный американский издатель заключили контракт на издание печатной версии газеты в США.

Trend искренне поздравляет коллег–журналистов и желает им новых творческих успехов и свершений.

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