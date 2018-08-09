В Азербайджане за ущерб природе выписаны штрафы в размере свыше 24 тыс. манатов - минэкологии

9 августа 2018 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе проверок, проведенных с 16 по 31 июля этого года сотрудниками департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов, были составлены 271 акт и протокол, направлены 73 обязательных для исполнения уведомления, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в четверг.

Отметим, что акты и протоколы были составлены в связи с нарушениями, допущенными физическими и юридическими лицами в сферах защиты флоры, фауны, недр земли, а также воды и атмосферного воздуха, незаконным загрязнением окружающей среды бытовыми и производственными отходами.

В целом за ущерб, нанесенный окружающей среде, были применены штрафы на сумму 24 600 манатов по 52 делам, поданы иски по 21 делу на сумму 19 283,31 маната, обеспечены выплаты в сумме 21 157,37 маната по 177 делу против физических и юридических лиц за сбросы и слив отходов в окружающую среду.

Для принятия мер в правоохранительные органы был направлен 31, в исполнительные структуры – 21 и в суды - четыре дела.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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