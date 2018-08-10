Сегодня в некоторых районах Баку будут перебои в подаче газа

10 августа 2018 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Насиминском районе Баку будут перебои в подаче газа, говорится в сообщении производственного объединения "Азеригаз".

Согласно сообщению, с 9:00 утра до завершения работ на части Тбилисского проспекта, а также поселков Alatava 1 и Alatava 2, улиц 20 января, А.Магеррамова, А.Гурбанова, Бакиханова, Дж.Мамедкулизаде, Г.Алиева Насиминского района будут наблюдаться перебои в подаче газа. Ограничения связаны с подключением к сети проведенной на улице Дилары Алиевой газовой линии диаметром в 315 миллиметров.

Проводимые ремонтные работы могут повлиять на подачу газа и на части Наримановского и Ясамальского районов.

Работы будут завершены в течение дня и будет восстановлена подача газа. В связи с перебоями в подаче газа ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газовых приборов и соблюдать правила техники безопасности.

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