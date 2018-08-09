В Азербайджане в связи с отравлениями на хлопковых полях арестованы должностные лица (версия 2)

9 августа 2018 20:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с отравлениями на хлопковых полях арестованы должностные лица.

Об этом в четверг говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, в связи с уголовным делом по факту химического отравления лиц, работающих на хлопковых полях, которые принадлежали физическим и юридическим лицам, в Саатлинском, Тертерском, Имишлинском и других районах в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры были полностью изучены причины происшествия, круг виновных лиц и другие факты, требующие доказательств.

Были проведены квалифицированные токсикологические, химические исследования более 200 образцов, изъятых с мест происшествия, у пострадавших, со складов поставщиков, и средств защиты растений, в том числе представленных иностранными компаниями эталонных образцов пестицидов, применяемых на полях.

За нарушение регламента и требований инструкции по введению в оборот пестицидов, а также правил технической безопасности проведения работ с удобрениями, исполнительный директор Саатлинского филиала ООО “MKT İK” Чингиз Гезалов и главный агроном ООО Гульмамед Кучиев, директор Имишлинского инновационного филиала ООО Мариф Гулиев и главный агроном Сурхай Мамедов, директор Тертерского пункта производства и заготовки хлопка ООО “CTS Agro” Фегани Бабышов, главный агроном Эльхан Гулиев, помощник агронома Хабиль Гулиев, а также начальник Центра защиты растений Саатлинского района Госслужбы фитосанитарного контроля Мирасим Талыбов, начальник Центра защиты растений Имишлинского района Гахраман Гахраманов и начальник Центра защиты растений Тертерского района Физули Азимов по соответствующим статьям Уголовного кодекса были привлечены в качестве обвиняемых лиц и в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящий момент проводятся профилактические мероприятия по предотвращению такого рода случаев, продолжаются необходимые следственные действия по другим эпизодам.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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