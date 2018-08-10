Госкомитет по архитектуре и Генпрокуратура Азербайджана начинают борьбу с незаконным строительством

10 августа 2018 10:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве.

Выступая на церемонии подписания, председатель Госкомитета Самир Нуриев сказал, что благодаря строительным и созидательным работам, крупномасштабным инфраструктурным проектам, реализуемым в последние годы во всех регионах республики, в том числе в столице, города Азербайджана день ото дня все больше благоустраиваются.

Он отметил, что наряду с многочисленными проектами, успешно реализованными за последние годы в сферах развития городов, создания отвечающей современным требованиям городской инфраструктуры, улучшения условий жизни граждан, в некоторых случаях в этих сферах допускались недочеты и правонарушения, не соблюдались строительные и градостроительные нормы и стандарты.

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