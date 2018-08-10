Госкомитет по архитектуре и Генпрокуратура Азербайджана начинают борьбу с незаконным строительством (версия 2)

10 августа 2018 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве.

Выступая на церемонии подписания, председатель Госкомитета Самир Нуриев сказал, что благодаря строительным и созидательным работам, крупномасштабным инфраструктурным проектам, реализуемым в последние годы во всех регионах республики, в том числе в столице, города Азербайджана день ото дня все больше благоустраиваются.

Он отметил, что наряду с многочисленными проектами, успешно реализованными за последние годы в сферах развития городов, создания отвечающей современным требованиям городской инфраструктуры, улучшения условий жизни граждан, в некоторых случаях в этих сферах допускались недочеты и правонарушения, не соблюдались строительные и градостроительные нормы и стандарты.

Касаясь важности меморандума, Нуриев подчеркнул, что будущее тесное сотрудничество внесет серьезный вклад в выполнение поручений, данных главой государства в сфере контроля в градостроительстве и борьбы с незаконным строительством. Он добавил, что совместная работа, которая будет организована в рамках этого сотрудничества, будет направлена на совершенствование соответствующей законодательной базы в градостроительной, строительной и архитектурной сферах на территории страны, а также на пресечение нарушения требований законодательства должностными, юридическими и физическими лицами.

В свою очередь начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев, выступая, отметил важность экономических и институциональных реформ, реализуемых в стране под руководством главы государства, для обеспечения прозрачности и отчетности, пресечения случаев коррупции, подчеркнул значимость межструктурного сотрудничества в борьбе с коррупцией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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