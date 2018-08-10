Соревнования в Национальной арене гимнастики в Баку - это высший пилотаж - зрительница

БАКУ /Trend/ - Соревнования в Национальной арене гимнастики всегда организованы на высшем уровне, сказала Trend в пятницу зрительница соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике Сабина Дердийок.

"Я была на многих спортивных соревнованиях, но мероприятия в Национальной арене гимнастики - это высший пилотаж. Все пунктуально, качественно, продумано до мелочей", - подчеркнула она.

По словам зрительницы, для детей посещение подобных мероприятий служит стимулом заниматься спортом и добиваться успеха.

"Моей дочери шесть лет, она начала заниматься гимнастикой, и мы посещаем соревнования, чтобы она как можно чаще видела, как они проходят, как выступают гимнастки. Наблюдая за соревнованиями, у детей появляется мотивация заниматься спортом", - сказала Сабина Дердийок.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.