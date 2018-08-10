Соревнования в Национальной арене гимнастики в Баку - это высший пилотаж - зрительница

10 августа 2018 19:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Соревнования в Национальной арене гимнастики всегда организованы на высшем уровне, сказала Trend в пятницу зрительница соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике Сабина Дердийок.

"Я была на многих спортивных соревнованиях, но мероприятия в Национальной арене гимнастики - это высший пилотаж. Все пунктуально, качественно, продумано до мелочей", - подчеркнула она.

По словам зрительницы, для детей посещение подобных мероприятий служит стимулом заниматься спортом и добиваться успеха.

"Моей дочери шесть лет, она начала заниматься гимнастикой, и мы посещаем соревнования, чтобы она как можно чаще видела, как они проходят, как выступают гимнастки. Наблюдая за соревнованиями, у детей появляется мотивация заниматься спортом", - сказала Сабина Дердийок.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

В индивидуальной программе в соревнованиях выступают гимнастки 2010, 2009, 2008, 2006-2007, 2003-2005 и 2002 годов рождения, а команды в групповых упражнениях ведут борьбу в возрастных категориях 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения. Победители среди гимнасток, как выступающих в индивидуальной программе, так и по программе групповых упражнений, будут определены по сумме многоборья.

А в командном зачете учитываются лучшие результаты команд в групповых упражнениях, состоящих из гимнасток 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения, а также индивидуальных гимнасток, входящих в возрастные категории 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов.

Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр “Сярхядчи”, Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе трехдневных соревнований также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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