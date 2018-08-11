Первая партия азербайджанских паломников сегодня отправляется в хадж

БАКУ /Trend/ - Первая группа азербайджанских паломников сегодня отправляется самолетом в хадж, говорится в сообщении Управления мусульман Кавказа (УМК), распространенном в субботу.

Паломники будут отправляться группами с 11 по 15 августа. Возвращение запланировано с 1 по 4 сентября.

В этом году совершить хадж изъявили желание 1400 человек. Около 30 из них совершат повторный хадж.

Стоимость совершения хаджа - 4150 долларов.

По законам Саудовской Аравии, те, кто последние четыре года ежегодно совершал хадж, должны дополнительно заплатить 535 долларов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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