БАКУ /Trend/ - В 12:02 по бакинскому времени началось последнее солнечное затмение в этом году, говорится в сообщении Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО) имени Н.Туси Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Пик частичного солнечного затмения придется на 13:46, а завершится оно в 15.30.

В сообщении говорится, что это затмение охватит северо-восточную часть России, Северную Америку, Скандинавию и Китай.

Напомним, что первое солнечное затмение в этом году произошло 15 февраля, второе – 13 июля.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.