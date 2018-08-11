В Азербайджане отстранен от должностей ряд начальников отделений Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

11 августа 2018 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Аппарате Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана прошло заседание коллегии, посвященное итогам июльского призыва, с участием начальников управлений, отделов и отделений, говорится в сообщении Службы, распространенном в субботу.

Выступая на заседании, начальник Службы генерал-лейтенант Арзу Рагимов рассказал о мерах, проведенных возглавляемой им организацией по выполнению распоряжения главы государства о призыве граждан на срочную военную службу с 1 по 30 июля 2018 года и увольнении в запас военнослужащих.

По итогам анализа и разбирательств за недочеты, допущенные в служебной деятельности, четыре начальника подотчетных Госслужбе местного управления, отдела и отделения, а также один начальник структурного отделения Службы были отстранены от занимаемых должностей и зачислены в распоряжение начальника Службы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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