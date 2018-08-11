Зал в Национальной арене гимнастики в Баку шикарный - зрительница

11 августа 2018 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очень нравится, как проводятся соревнования в Национальной арене гимнастики, зрители здесь всегда веселые, активные и зал шикарный, сказала Trend в субботу зрительница соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике Татьяна Гасанова.

"Моя внучка четвертый год занимается художественной гимнастикой, и мы с удовольствием приходим на соревнования. Переживаем и поддерживаем спортсменок. Желаю азербайджанским гимнасткам всегда быть на коне!" - сказала она.

По словам Татьяны Гасановой, ее внучка участвовала в чемпионатах, проводимых в Турции, Венгрии, Польше, но больше всего ей нравится выступать в Национальной арене гимнастики.

"Иногда у нее что-то не получается, но как только она выходит в зал Национальной арены гимнастики, у нее будто открывается второе дыхание", - добавила Гасанова.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут индивидуальные выступления гимнасток 2006-2007, 2003-2005 и 2002 годов рождения. Победители будут определены по сумме многоборья.

Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр “Сярхядчи”, Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе соревнований, которые завершатся в воскресенье, также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)

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