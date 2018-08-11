Мне помогает, когда зрители поддерживают – азербайджанская гимнастка Захра Пашаева

11 августа 2018 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Я довольна своим результатом, но могла выступить лучше, сказала Trend в субботу представительница клуба "Оджаг Спорт" Захра Пашаева, занявшая второе место среди гимнасток 2006-2007 годов рождения на соревнованиях XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

"Знаю, что могла бы выступить лучше. Я допустила ошибку, но в следующий раз постараюсь ее исправить. Соревнование прошло хорошо, мне очень понравилось, как публика за нас болела. Мне помогает, когда зрители поддерживают", - добавила юная гимнастка.

Захра Пашаева также сказала, что ей нравится зал Национальной арены гимнастики.

"Это большой и красивый зал", - сказала она.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут индивидуальные выступления гимнасток 2006-2007, 2003-2005 и 2002 годов рождения. Победители будут определены по сумме многоборья.

Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр “Сярхядчи”, Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе соревнований, которые завершатся в воскресенье, также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)

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