В Национальной арене гимнастики для спортсменов созданы все необходимые условия – тренер Нигяр Абдусалимова

БАКУ /Trend/ - Организация спортивных мероприятий в Национальной арене гимнастики осуществляется на высоком уровне, здесь все предусмотрено, для гимнастов созданы все необходимые условия. Об этом тренер по художественной гимнастике Нигяр Абдусалимова сказала Trend в субботу на полях соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

Оценивая выступление своих подопечных, Абдусалимова подчеркнула, что они выступили неплохо.

"Мои гимнастки выступили неплохо, но могут выступать намного лучше. На тренировках они выполняли программу лучше и увереннее, чем показали сегодня. Видимо, сказалось волнение", - сказала тренер.

Абдусалимова также отметила, что для юных гимнасток возможность выступать в Национальной арене гимнастики является большой и хорошей мотивацией для достижения лучших результатов.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут индивидуальные выступления гимнасток 2006-2007, 2003-2005 и 2002 годов рождения. Победители будут определены по сумме многоборья.

Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр “Сярхядчи”, Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе соревнований, которые завершатся в воскресенье, также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)

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