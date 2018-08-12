С удовольствием наблюдаем за соревнованиями по художественной гимнастике - зрительница

БАКУ /Trend/ - С удовольствием наблюдаем за соревнованиями и получаем огромное удовольствие, сказала Trend в воскресенье зрительница соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике Сабина Гасанова.

"Считаю, что спорт в Азербайджане развивается. Конечно, приятно, что гимнастика в стране находится на таком хорошем уровне", - сказала зрительница, проживающая в Германии.

Сабина Гасанова отметила, что соревнования организованы очень хорошо.

"Приятно видеть, что дети так увлечены этим видом спорта. Знаю, что в Азербайджане очень сильные тренера", - добавила зрительница.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики состоялся последний день соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

Сегодня прошли выступления групповых команд среди гимнасток 2008-2010 года рождения в упражнениях без предмета и с мячом, групповых команд среди гимнасток 2006-2007 года рождения с лентой, а также финальные соревнования гимнасток 2003-2005 года рождения в упражнениях с мячом, обручем, лентой и булавами.

Всего в соревнованиях приняли участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр “Сярхядчи”, Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе трехдневных соревнований также были организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)

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