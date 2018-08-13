Сегодня завершается выбор специальностей на вакантные места в магистратуру вузов и АН Азербайджана

13 августа 2018 11:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершается выбор специальностей на вакантные места в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в понедельник.

Прием на вакантные места в магистратуру на 2018/2019 учебный год начался 25 февраля, и проводится конкурсным путем на основании баллов, набранных на экзамене, проведенном 3 июня 2018 года.

Для участия в конкурсе бакалавры должны сегодня до 23:59 подтвердить на сайте ГЭЦ коды выбранных специальностей в электронном заявлении (eservices.dim.gov.az/erizemag/ixtisas2).

Отметим, что по состоянию на 09:25 13 июня, заявления подтвердили 570 бакалавров.

Список специальностей, на которые имеются вакантные места, опубликован в шестом номере журнала «Магистр».

(Текст: Кямаля Сеидова)

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