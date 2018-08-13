Сегодня завершается процедура выбора специальностей в вузы Азербайджана

13 августа 2018 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане процедура выбора специальностей для зачисления на уровень бакалавриата вузов началась 30 июля, и продлится до 23:59 сегодняшнего дня, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в понедельник.

Отметим, что число абитуриентов, допущенных к конкурсу в I группе составило 16 649, II - 11 698, III - 14 143, IV - 4 079 и в V группе - 3 786 человек.

По информации на 10:00 13 августа, выбрали специальность и подтвердили заявление в I группе 14 392, II – 10 829, III – 12 185, IV группе – 3 548, в V группе 3538 человек.

714 человек выбрали специальность, но заявление пока не подтвердили.

Просьба к абитуриентам уточнить свой выбор до вышеуказанного времени, и подтвердить свои заявления, в противном случае они не смогут участвовать в конкурсе, говорится в сообщении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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