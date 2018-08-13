На дорогах Азербайджана продолжается ремонт отбойников и обновление дорожной разметки

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего вечера на 0-12 километровом участке автомобильной дороги Баку-Алят-госграница Грузии будут вестись ремонтные работы отбойников, пришедших в непригодное состоянии в результате произошедших ДТП, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник.

Кроме того, ведутся работы по обновлению дорожной разметки на 130-160 километре автомобильной дороги Баку-Губа-госграница России.

Работы завершатся до вечера.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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