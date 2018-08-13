Температура воздуха в Азербайджане продолжит снижаться

13 августа 2018 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром в отдельных местах полуострова возможен дождь, северо-западный ветер местами может усиливаться, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 25-27 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем - 55-60 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды будет 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов.

В связи с усилением северо-западного ветра погода на пляжах будет неблагоприятной.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах проливные дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура ночью 18-23, днем 25-30, в горах ночью 8-13, днем 14-19 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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