Дорожная полиция задержала более 50 нарушителей в Хачмазском районе (ФОТО)

14 августа 2018 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно указанию руководства МВД Азербайджана, с целью обеспечения безопасности движения на автомобильных дорогах сотрудники Дорожной патрульной службы и Хачмазского отделения Государственной дорожной полиции провели рейд в Хачмазском районе.

Об этом во вторник говорится в сообщении региональной группы пресс-службы МВД в Губинском районе.

В ходе рейда в отношении водителей, управлявших автомобилем без водительских прав, нетрезвых водителей, а также грубо нарушивших правила маневра и обгона были приняты соответствующие меры. В отношении 51 водителя был составлен протокол.

Рейды продолжаются.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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