В Азербайджане принято более двух тыс. решений по нарушениям иностранцами административного законодательства

14 августа 2018 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Государственную миграционную службу Азербайджана за июль этого года поступило 122 485 обращений, связанных с регистрацией иностранцев и лиц без гражданства по месту жительства, говорится в понедельник в сообщении Службы.

Также в миграционную службу поступили 6 664 обращения по продлению срока временного пребывания в стране иностранцев и лиц без гражданства, получению разрешения на временное и постоянное проживание, восстановлению и выходу из гражданства, установлению гражданской принадлежности и статуса беженца, получению разрешения на работу и продлению срока этих разрешений. Каждое из этих обращений было рассмотрено в соответствии с законодательством и приняты соответствующие решения.

В результате проведенных Государственной миграционной службой мероприятий и расследований было принято 2128 решений касательно нарушения иностранцами и лицами без гражданства требований административного законодательства.

453 из 653 решений были связаны с наложением административного штрафа за нарушение требований Кодекса об административных правонарушениях, 248 решений - с нарушением требований соответствующих статей Миграционного кодекса.

Было отмечено, что Государственная миграционная служба продолжает мероприятия для усиления госконтроля за миграционными процессами в стране, а также пресечения незаконной миграции.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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