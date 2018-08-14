В Азербайджане принято более двух тыс. решений по нарушениям иностранцами административного законодательства

БАКУ /Trend/ - В Государственную миграционную службу Азербайджана за июль этого года поступило 122 485 обращений, связанных с регистрацией иностранцев и лиц без гражданства по месту жительства, говорится в понедельник в сообщении Службы.

Также в миграционную службу поступили 6 664 обращения по продлению срока временного пребывания в стране иностранцев и лиц без гражданства, получению разрешения на временное и постоянное проживание, восстановлению и выходу из гражданства, установлению гражданской принадлежности и статуса беженца, получению разрешения на работу и продлению срока этих разрешений. Каждое из этих обращений было рассмотрено в соответствии с законодательством и приняты соответствующие решения.

В результате проведенных Государственной миграционной службой мероприятий и расследований было принято 2128 решений касательно нарушения иностранцами и лицами без гражданства требований административного законодательства.

453 из 653 решений были связаны с наложением административного штрафа за нарушение требований Кодекса об административных правонарушениях, 248 решений - с нарушением требований соответствующих статей Миграционного кодекса.

Было отмечено, что Государственная миграционная служба продолжает мероприятия для усиления госконтроля за миграционными процессами в стране, а также пресечения незаконной миграции.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.