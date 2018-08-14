В Азербайджане создается Госфонд охраны труда

14 августа 2018 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана будет создан Государственный фонд охраны труда, говорится в сообщении министерства, распространенном во вторник.

Подготовлен проект положения фонда, который уже представлен для рассмотрения в соответствующие структуры.

Госфонд будет оказывать материально-техническую поддержку мерам по охране труда, осуществляемым согласно единой государственной политике, будет обеспечивать координацию деятельности, поддерживать реализацию профилактических мер, подготовку норм, стандартов и правил охраны труда, готовить специалистов по соответствующей сфере, организовывать агитационно-просветительскую работу в сфере охраны труда, пропагандировать обязательное страхование работников от профессиональных болезней и несчастных случаев на производстве.

Фонд, который будет создан как некоммерческая структура, будет функционировать во взаимодействии с государственными и местными органами самоуправления, международными и неправительственными организациями, физическими и юридическими лицами.

Госфонд планируется создать согласно Трудовому кодексу и соответствующему указу Президента Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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