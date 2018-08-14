В Азербайджане изменены правила выполнения инженерно-поисковых работ

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила выполнения инженерно-поисковых работ".

Согласно изменениям, в случае обнаружения деформации (повреждения), подрядчик должен немедленно приостановить строительные работы и проинформировать об этом заказчика, проектировщика, МЧС, Госкомитет по градостроительству и архитектуре и местные органы исполнительной власти, а также Госагентство жилищного строительства, если работы проводятся на земельных участках, переданных в распоряжение агентства.

Также в связи с применением закона "О внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана" были внесены изменения в "Порядок проведения экспертизы рыбного хозяйства".

Согласно прежнему варианту, заключение министерства экологии и природных ресурсов по соответствию проектов строительства и реконструкции учреждений, устройств и других объектов, которые могут повлиять на ситуацию в объектах рыболовства, закону и экологическим требованиям дается на основе запроса органов, разрешающих строительство.

Согласно изменениям, слово "органов" в этом предложении заменяется на "органа (структуры)".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.