Среди пострадавших при обрушении моста в Генуе нет азербайджанцев

14 августа 2018 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Среди пострадавших при обрушении моста в итальянском городе Генуя нет азербайджанцев.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Глава пресс-службы МИД отметил, что среди погибших и раненых нет граждан Азербайджана.

По его словам, по этому вопросу поддерживается постоянный контакт с посольством Азербайджана в Италии.

Отметим, что в результате обрушения части моста в Генуе погибло 22 человека, 13 человек ранены.

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