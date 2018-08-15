На автодорогах Азербайджана продолжается ремонт и установка отбойников

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего вечера на 30-50-километровом участке автомобильной дорогу Баку-Губа-госграница России проводятся ремонтные работы отбойников, пришедших в непригодное состояние в результате произошедших ДТП, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в среду.

Также с сегодняшнего дня и до 20 августа продолжаться работы по установке отбойников, которые проводятся на автомобильной дороге Демирчи-Лагидж в Шамахинском районе, а также будет обновлена дорожная разметка.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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