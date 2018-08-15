В северном регионе Азербайджана сдана новая погранзастава (ФОТО)

15 августа 2018 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В служебное пользование сдана застава «Юхары Тахирджал» Худатского погранотряда Государственной пограничной службы Азербайджана, говорится в сообщении Службы, распространенном в среду.

Поздравив личный состав во время торжественной церемонии, начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев отметил, что благодаря вниманию и заботе Президента, Верховного главнокомандующего вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева для личного состава всех воинских частей и подразделений Госпогранслужбы были созданы необходимые служебные и бытовые условия.

Худатская погранзастава была создана 16 июня 1992 года, но при создании не обладала пограничной инфраструктурой.

Было подчеркнуто, что Президент, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев четырежды посещал эту заставу.

Генерал-полковник Эльчин Гулиев выразил признательность местным жителям Гусарского района за то, что они оказали серьезную помощь пограничникам, начавшим служить в начале 1990-х годов на территории, не имеющей никакой пограничной инфраструктуры, поблагодарил их за большую поддержку, оказанную в организации пограничной охраны.

Военнослужащим, показавшим высокие результаты в служебной деятельности, были вручены государственные награды.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Погранслужба Азербайджана задержала четырех иностранцев с поддельными документами (ФОТО)
Происшествия 7 августа 10:57
Сдан новый комплекс погранзаставы Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
Общество 27 июля 18:58
Стали известны подробности перестрелки на азербайджано-иранской границе (ФОТО)
Происшествия 21 июня 14:59
Госпогранслужба Азербайджана организовала победное шествие с двухкилометровым государственным флагом (ФОТО)
Политика 15 июня 12:13
В Баку прошел велопробег, посвященный 100-летию АДР (ФОТО)
Общество 28 мая 10:07
Карабахские скакуны покорили Лондон (ФОТО)
Общество 22 мая 15:06
Лента новостей
Дружба России с Турцией не направлена против третьих стран - МИД России
Россия 15:16
Стала известна программа госвизита Эмомали Рахмона в Узбекистан
Таджикистан 15:09
Прикаспийские государства будут вести совместную борьбу с браконьерством
Общество 15:09
Рост инвестиций в недвижимость в Китае ускорился
Бизнес 15:03
В Тегеране пройдет третья встреча лидеров Турции, России и Ирана
В мире 14:49
AZAL восстановит рейсы по маршруту Баку-Тбилиси-Баку
Бизнес 14:45
SOCAR о влиянии ситуации с турецкой лирой на свои активы (Эксклюзив)
Энергетика 14:42
Казахская компания примет участие в строительстве инфраструктуры коридора «Западная Европа – Западный Китай» (Эксклюзив)
Бизнес 14:42
В Турции заявили, что действия США повышают спрос на торговлю в нацвалютах
Турция 14:25