БАКУ /Trend/ - В некоторых районах Азербайджана без указания причин проводятся работы по демонтажу построек, говорится в среду в сообщении министерства финансов.

Данный факт был выявлен в результате контрольных мероприятий, проведенных Госслужбой по финансовому надзору в первой половине 2018 года.

В ходе проверок было установлено, что новое руководство местной исполнительной власти без указания причин демонтирует постройки, работы по которым начались в период деятельности предыдущего руководства, или же на их месте ведутся новые ремонтные работы. Это, в свою очередь, приводит к неэффективной трате бюджетных средств.

В то же время было установлено, что работа по учету в местных органах исполнительной власти и структурах, созданных при их учредительстве, не велась на должном уровне, хозяйственные операции не указывались в учете, не проводился аналитический учет счетов баланса.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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