Дорожная полиция призывает бакинцев пользоваться пешеходными переходами

15 августа 2018 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Дорожная полиция Баку усилила контроль около пешеходных переход, в том числе подземных.

Об этом в среду сообщил Trend начальник отдела по связям с общественными структурами и пропаганде безопасности дорожного движения Управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

Асадов отметил, что большую часть дорожно-транспортных происшествий составляет наезд автомобилей на пешеходов, что вызывает очень серьезную обеспокоенность.

По его словам, поэтому во избежание подобных случаев около пешеходных переходов увеличено число сотрудников дорожной полиции и усилен контроль.

«Также проводится пропагандистская работа, и мы обращаемся к пешеходам, чтобы при переходе дорог они пользовались пешеходными переходами», - сказал Асадов.

Напомним, что в январе-июне 2018 года на автодорогах Азербайджана произошло 806 дорожно-транспортных происшествий, что на пять процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Число пострадавших в результате ДТП уменьшилось на 6,4 процента, составив 1074 человека, 311 из которых погибли, а 763 человека получили травмы различной степени.

47,5 процентов всех ДТП прошли с участием транспортных средств и пешеходов, 33,5 процента – с участием нескольких автомобилей, 19 процентов с участием одного транспортного средства, что на 7,9 процента, 2,2 процента и 1,9 процента соответственно ниже по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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