Завтра в нескольких районах Баку и в Гяндже будут перебои в подаче газа (версия 2)

15 августа 2018 20:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в части Низаминского, Хатаинского и Наримановского районов Баку будут перебои в подаче газа, говорится в среду в сообщении ПО "Азеригаз".

Работы по присоединению частей магистральных газопроводов к сети были перенесены с 14-го на 16 августа, поэтому завтра с 10:00 до завершения ремонтных работ будут наблюдаться перебои в подаче газа.

Ремонтные работы могут частично повлиять на подачу газу и в поселке Бакиханова Сабунчинского района.

Работы будут завершены в течение дня и будет восстановлена подача газа.

Также завтра с 10:00 до 18:00 ограничения в подаче газа будут в части Гянджи.

Ограничения связаны с заменой газовых регуляторов.

В связи с перебоями в подаче газа ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газовых приборов и соблюдать правила техники безопасности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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