В вузы Азербайджана поступило около 40 тыс. абитуриентов (версия 2)

15 августа 2018 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В конкурсе в вузы Азербайджана участвовали 44 772 абитуриента, из которых 39906 поступили в высшие учебные заведения, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в среду.

Из них 11 963 - на основании госзаказа, а 27 943 человека получили право учиться на платной основе.

Информацию о результатах конкурса абитуриенты могут узнать на сайте ГЭЦ или через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar), отправив рабочий номер на 7727.

Список поступивших абитуриентов будет опубликован в седьмом номере журнала «Абитуриент» завтра во второй половине дня.

С 16 по 28 августа поступившие лица должны пройти регистрацию, представив в вузы, в которые они поступили, свои документы (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).

Непрохождение регистрации в указанные сроки будет расцениваться как отказ от зачисления по соответствующей специальности, приказ о поступлении не будет направлен в вуз.

Кроме того, 61 абитуриент вне конкурса были приняты на уровень бакалавриата в сфере спорта, пятеро – в сфере искусства, так как побеждали на международных соревнованиях и конкурсах.

Список вакантных плановых мест в вузы будет опубликован в восьмом номере журнала «Абитуриент».

Выбор специальности на эти места будет проводиться в интернете с 16 по 20 августа. В электронном заявлении абитуриенты, наряду со специальностями вакантных плановых мест, могут указать и коды специальностей колледжей. Специальности колледжей, по которым ведется прием, опубликованы в пятом номере журнала «Абитуриент».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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