Утвержден новый состав коллегии минсельхоза Азербайджана

16 августа 2018 10:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил новый состав коллегии министерства сельского хозяйства. Соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Коллегия будет состоять из 15 человек и утверждена в следующем составе:

председатель коллегии – министр сельского хозяйства Азербайджана;

члены коллегии - заместители министра сельского хозяйства; министр сельского хозяйства Нахчыванской АР; глава Аппарата министерства сельского хозяйства; ректор Азербайджанского государственного аграрного университета; глава Государственной фитосанитарной службы при министерстве сельского хозяйства; глава Государственной службы ветеринарного надзора при министерстве сельского хозяйства; глава Государственной службы по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства; глава Государственной службы по контролю за семенами и регистрации сортов растений при министерстве сельского хозяйства; глава Главной государственной инспекции по техническому контролю при министерстве сельского хозяйства; заведующий отделом по организации и мониторингу растениеводства Аппарата министерства сельского хозяйства; заведующий отделом организации и идентификации животноводства Аппарата министерства сельского хозяйства; заведующий юридическим отделом Аппарата министерства сельского хозяйства.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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