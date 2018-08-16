Началась регистрация абитуриентов, поступивших в вузы Азербайджана

16 августа 2018 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня началась регистрация абитуриентов, поступивших в вузы Азербайджана, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в четверг.

С 16 по 28 августа абитуриенты должны пройти регистрацию, представив документы в вузы, в которые они поступили (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). Список требуемых документов можно узнать в данных вузах.

Непрохождение регистрации в указанные сроки будет расцениваться как отказ от зачисления на соответствующую специальность, говорится в сообщении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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