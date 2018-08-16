В Азербайджане 700 баллов набрало рекордное число абитуриентов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в этом году 700 баллов набрало рекордное число абитуриентов – всего 29 человек. Об этом в четверг сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

«С 2017 года абитуриентам разрешили дважды участвовать в приемных экзаменах по определенной группе в рамках текущего учебного года. Предоставленная с этого года возможность выбирать различные группы специальностей дала абитуриентам шанс точнее продемонстрировать свои знания и умения. Естественно, что все эти изменения оказали положительное влияние на результаты экзаменов, и в этом году число абитуриентов набравших 700 баллов, уже достигло рекордного показателя - 29 человек», - сказала Аббасзаде.

Председатель совета директоров ГЭЦ напомнила, что с 2008 года в общеобразовательных учреждениях в Азербайджане началось применение куррикулумов. «Реализуемые реформы ставят новые требования перед системой оценки знаний. Поэтому со следующего года приемные экзамены будут проводиться в соответствии с новой моделью», - отметила Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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