Обнародована численность населения Азербайджана

16 августа 2018 11:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала года численность населения Азербайджана выросла на 38 049 человек, и по состоянию на 1 июля 2018 года, составила 9 936 134 человека. Об этом в четверг сообщили Trend в Государственном комитете по статистике.

Численность населения на каждый квадратный километр составила 115 человек.

52,9 процента населения живут в городах, 47,1 процента - в сельской местности. 49,9 процента населения составляют мужчины, 50,1 процента – женщины.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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